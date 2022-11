Apero con Fuoco brengt gitaarmuziek naar Malpertuis

Het gitaarorkest van de academie van Waregem staat onder leiding van Charlotte Lammertijn, die ook lesgeeft aan de Tieltse academie. De gitaarafdeling van Tielt werkt dan ook mee aan het concert. Solist van dienst is Tabe Allaert, een oud-leerling van de Tieltse academie die recent zijn masterdiploma behaalde aan het Lemmensinstituut. Kaarten reserveren kan via deze link, via 051/42.82.60 of samw@tielt.be. De inkomprijs is 12 euro, leerlingen van de academie betalen 5 euro.