Ambulanciers Filip en Marc rijden straks naar Oekraïnse grens met medisch materiaal: “Respons was overweldigend”

TieltAmbulanciers Filip Ledoux en Marc Wittevrongel rijden dit weekend met een minibusje van het Rode Kruis vol medisch materiaal naar Polen, waar ze ongeveer drie kubieke meter noodmateriaal gaan afzetten aan de grens met Oekraïne. “Met wat hulp van Google Translate hebben we op elke doos voor etiketten gezorgd in het Pools en in het Oekraïns.”

Filip (52) is ambulancier voor het Rode Kruis van Tielt en zat in de voorbije 25 jaar vaak samen met collega Marc Wittevrongel (62) in de ziekenwagen, al is die laatste ondertussen met pensioen. Door de oorlog in Oekraïne slaat het duo nu opnieuw de handen in elkaar. “We kunnen niet met onze duimen blijven draaien, niet als er mensen in nood zijn”, zegt Filip. “Vorige week donderdag heb ik de lokale verantwoordelijke van het Rode Kruis gecontacteerd met de vraag of we het minibusje even mochten gebruiken om hulpgoederen te gaan brengen en we kregen meteen de zegen. Meer nog, we kregen ook een budget om extra medisch materiaal mee aan te kopen.”

Quote Zowel privéperso­nen als verenigin­gen en bedrijven droegen een mooi steentje bij, waardoor we op minder dan een week tijd zowat 7.500 euro ingezameld hadden” Filip Ledoux

Tweede rit niet uitgesloten

Marc en Filip kregen niet alleen steun van het Rode Kruis. “Bijna spontaan boden verschillende sponsors zich aan. Zowel privépersonen als verenigingen en bedrijven droegen een mooi steentje bij, waardoor we op minder dan een week tijd zowat 7.500 euro ingezameld hebben. Tegelijk zijn ook verschillende apothekers, waaronder apotheek Verfaillie uit Tielt, bijzonder gul geweest. De respons was overweldigend en al snel beslisten we om de zetels uit de bus te halen om meer materiaal mee te kunnen nemen. Het busje zal propvol zitten. Bovendien hebben we nog fondsen over, waardoor we een tweede rit zelfs niet uitsluiten.”

Volledig scherm Op de dozen brachten Filip en Marc uit Tielt etiketten aan met de tekst in het Pools en het Oekraïns. Met wat hulp van Google Translate. © Sam Vanacker

Al de hele week is het duo alles aan het sorteren in het lokaal van het Rode Kruis in de Deken Darraslaan. Zaterdag vertrekken ze voor een rit van 1.600 kilometer. Zondag komen ze aan en ze zijn van plan om twee dagen ter plaatse te blijven om alles te helpen verdelen. “We nemen heel specifiek materiaal mee, zoals baxters en spuiten, maar ook verband en kompressen. Alles om hulp te bieden in een noodsituaties. Iedereen drukt ons op het hart dat we voorzichtig moeten zijn, maar we rijden voor alle duidelijkheid niet tot in Oekraïne, maar wel naar een Pools dorp tegen de grens. Volgens onze contactpersoon komen er daar bijna dagelijks vrachtwagens over de grens die hulpgoederen ophalen.”

Poolse echtgenote

Een groot voordeel op vlak van contacten is dat de vrouw van Filip van Poolse afkomst is. Het wordt dan ook niet de eerste keer dat Filip naar het land rijdt. “De Polen hebben hun Oekraïnse buren met open armen en veel warmte ontvangen en daar ben ik heel blij om. De steun en de hulp die elke dag opnieuw geboden wordt vanuit Polen is enorm. Maar wie vanuit België hulp wil bieden en op het internet gaat zoeken, komt snel bij de grote ngo’s terecht. Doordat mijn vrouw een Poolse is zijn er echter veel meer mogelijkheden om gerichter te gaan helpen. Zo kwamen we via via te weten waar ons materiaal zeker goed gebruikt zal kunnen worden. En met wat hulp van Google Translate hebben we op elke doos voor etiketten gezorgd in het Pools en in het Oekraïns. Zo weten de hulpverleners ter plaatse straks meteen wat er in de dozen zit en winnen ze tijd.”

