Alfa Solutions Tielt sluit na 34 jaar de deuren: “Door aanhoudend personeelstekort beslist om alles in Waregem te centraliseren”

Alfa Solutions in de Vredestraat gaat vanaf morgen donderdag definitief dicht. Het personeel en de volledige stock van de computerzaak verhuist naar het hoofdkantoor in Waregem. Voor zaakvoerder en oprichter Piet Detailleur het einde van een tijdperk. “Het is een rationele beslissing, maar toch doet het pijn, want hier is ons verhaal 34 jaar geleden gestart.”