Agave van Dirk staat voor het eerst in 40 jaar in bloei: “En dat gebeurt maar één keertje, erna nooit meer”

D-Oe-Ma-Wa City Run laat je door archief, basis­school en kerk van Dentergem lopen

Op zondag 27 augustus palmt de Doe-Ma-Wa City Run opnieuw Groot-Dentergem in. Centraal staat lopen of wandelen langs een gezellig uitgestippeld parcours in het centrum van de stad. Je loopt bovendien binnen in enkele Dentergemse gebouwen voor een blik achter de schermen.