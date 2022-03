Adjunct Algemeen Directeur Isabelle Ollevier neemt afscheid

West-Vlaanderen Varkens­boer Francky al bijna drie jaar op de barricades tegen Ventilus­dos­sier: “Strijd had grote impact op gezin, maar ik strijd voor toekomst van mijn kinderen”

Landbouwer Francky Snaet (47) staat al bijna drie jaar in de frontlinie in de strijd tegen het Ventilusdossier. Nu de beslissing over het al of niet ondergronds brengen van de omstreden hoogspanningsverbinding eraan zit te komen, lijkt het einde van het gevecht in zicht. “Zelfs als Elia hier straks met vijf miljoen euro zwijggeld aan de deur staat, ga ik dat weigeren. We vechten voor de toekomst van onze kinderen.”

18:00