Achttien maanden cel met uitstel voor ramkraak in Tielt

TieltEen 29-jarige Pool is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf met uitstel voor een reeks diefstallen in Tielt. Met zijn gestolen bestelwagen pleegde Przemyslaw P. zelfs een ramkraak op een nachtwinkel.

Op 25 april ontdekte een vrouw dat op de parking van een supermarkt in Tielt brandstof werd gestolen uit haar voertuig. De dief had vier gaten geboord in haar benzinetank. Via camerabeelden van de winkel kwam een Renault Master met Nederlandse nummerplaat in het vizier van de speurders. Het voertuig in kwestie werd de volgende dag opnieuw gespot door de zaakvoerster van de winkel. Toen Przemyslaw P. werd ingerekend, bleek hij net ook gestolen te hebben in de bewuste winkel. De Pool maakte twee blikjes bier, een potje eiersalade, een doos pralines, deodorant, scheermesjes, een haarelastiek en een wijnkoeler buit.

Dankzij verder onderzoek kon de beklaagde ook gelinkt worden aan de diefstal van een vijftigtal bakken leeggoed twee dagen eerder, eveneens bij de supermarkt in Tielt. P. had immers een leeggoedticket van 166,50 euro van een andere supermarkt in Roeselare op zak. Ten slotte werd zijn gestolen Renault Master ook nog herkend op de camerabeelden van een ramkraak in Tielt. Op 25 april werd in een nachtwinkel op die manier sterke drank, tabak en ongeveer 200 euro gestolen.

Przemyslaw P. ontkende de ramkraak, maar ook zijn kleding was volgens de rechter duidelijk zichtbaar op de camerabeelden. De brandstofdiefstal kon hij zich naar eigen zeggen niet meer herinneren. In zijn bestelwagen vonden de speurders echter een naar mazout ruikende accuboormachine.

De verdediging vroeg met succes om een straf met uitstel, met uitzondering van de bijna acht maanden voorhechtenis. Meester Ellen Eneman verwees onder andere naar de precaire situatie van de beklaagde, die in zijn bestelwagen woonde.

De rechter veroordeelde P. uiteindelijk tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. De Pool had tijdens het onderzoek zelf nochtans verteld over eerdere veroordelingen in Nederland en zijn thuisland, maar zijn Europees strafblad werd door het OM niet aan het dossier gevoegd. In die omstandigheden hield de rechter bewust enkel rekening met het blanco Belgische strafregister van de beklaagde.

