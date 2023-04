840 leerlingen genieten van Stressfactor Live in SJI Tielt

Aperitief eens op een huifkar: chef ’t Aards Paradijs neemt gasten mee voor ritje door de natuur

Aperitieven op het ritme van de natuur, maar ook op het ritme van drie dravende paarden. Wie deze zomer komt lunchen in restaurant ’t Aards Paradijs in Merendree (Deinze), kan eerst op een avontuurlijke huifkartocht met topchef Lieven Lootens (55) als gids. “Voor de gerechten in ’t Aards Paradijs laat ik mij al 34 jaar inspireren door de natuur en die inspiratie wil ik overbrengen op mijn gasten”, zegt Lieven.