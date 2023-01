83-jarige Rosette vermist sinds oudejaarsdag: “Dame kan verward overkomen”

Deinze MIJN STAD. Florian Heyerick (23) van Bar Flo is de jongste barman van Deinze: “Deze zomer plan ik nog enkele activitei­ten”

Florian Heyerick is met zijn 23 lentes misschien wel de jongste barman van Deinze. In 2017 won hij de nationale wijnwedstrijd Commis Junior Sommelier en anderhalf jaar geleden opende hij Bar Flo in het HUP/HUB-pand in de Tolpoortstraat. Daar zorgt hij voor lekkere drankjes en wat jeugdig enthousiasme. Vandaag deelt hij zijn favoriete plekjes in Deinze.

2 januari