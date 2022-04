76 inwoners testen gratis elektrische fietsen

In 2017 kreeg Tielt de Testkaravaan al eens over de vloer, al konden de fietsen toen enkel gebruikt worden door het stadspersoneel. Dit keer kreeg iedereen de kans om in te schrijven. Concreet zullen 76 inwoners tussen 1 april en 28 april tien dagen lang een van de fietsen van de vloot gebruiken. Later dit jaar doet de Testkaravaan in onze regio ook nog Ruiselede en Staden aan.