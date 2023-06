666 Tieltse archiefstukken digitaal in kaart gebracht: van vergeten beelden tot bizarre schilderijen, vlaggen en soldatenhelm

WEER. Kans op bewolking in Tielt vanochtend

Vanochtend en vanmiddag wordt het weer in in Tielt bewolkt met een temperatuur tussen de 10 en 15 graden. Het weer klaart later op met temperaturen tussen de 14 en 16 graden. In de avond wordt het zwaarbewolkt met een maximale temperatuur van 16 graden, de wind is matig en komt uit het noorden.