65ste Vlaamse Kermis op Sint-Jozef met tweede editie van Walk & Run voor poesbier

Onder de noemer ‘Zomers Genieten op Sint-Jozef’ heeft de organiserende werkgroep vzw Zorgend Voor terug een mooi programma klaar. Alles vindt plaats in en om de feesttent ter hoogte van de Oude Pittemstraat. Op vrijdag 24 juni wordt het startschot gegeven met een vinkenzetting, gevolgd door een seniorennamiddag met een optreden van Jason Bradley uit Aalter. Om 18 uur is er een pastakaarting en een half uurtje later gaat de tweede editie van de ‘Walk & Run’ van start, in samenwerking met brouwerij De Poes. “Bij de eerste editie in 2019 was dat meteen een succes met ruim honderd deelnemers”, weet voorzitter Dave Buyck. “Op dat elan gaan we nu verder. We zorgen voor een afgesloten loop-en wandelparcours van 1,1 kilometer en per afgelegde ronde krijgen de lopers of de wandelaars een Poes, met een maximum van zes.” Op zaterdag gaan de feestelijkheden verder met het traditionele ontbijtbuffet vanaf 8 uur, gevolgd door een ruilbeurs van champagnecapsules. ‘s Avonds is er een kaas- en wijnavond. Op zondag tot slot is er opnieuw de eucharistieviering, gevolgd door een zomers eetfestijn. Het hele weekend lang kunnen geïnteresseerden ook terecht in de Sint-Jozefswinkel, waar een tombola loopt.