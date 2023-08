53-jarige bestuurder sterft na klap tegen boom, vlak bij gedenkteken voor motorrijder

De 53-jarige bestuurder uit Dentergem was zaterdagavond met zijn grijze Ford Focus onderweg langs de Wakkensesteenweg in Tielt. Hij reed in de richting van Dentergem toen het omstreeks 20.30 uur volledig mis ging in een bocht naar rechts. De bestuurder week van zijn baan af en kwam op het vak in de tegenovergestelde richting terecht. Hij wilde zich in de bocht corrigeren, maar verloor daarbij de controle over het stuur. Hij knalde uiteindelijk tegen een boom rechts van de weg en kwam tot stilstand in het struikgewas. Kort na het ongeval stopte een dokter die toevallig passeerde, hij stelde vast dat het slachtoffer op slag dood was. Door het ongeval was de Wakkensesteenweg urenlang volledig afgesloten voor het verkeer.