46 Tieltse gezinnen bieden samen 190 opvangplaatsen voor Oekraïnse vluchtelingen

In tegenstelling tot in buurgemeente Wingene, waar onder meer de leegstaande bib en het klooster in zeven haasten ingericht worden voor crisisopvang, worden er in Tielt geen panden van de stad aangepast. “We hebben eenvoudigweg geen gebouwen die geschikt zijn voor dergelijke opvang”, zegt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “Alles is bovendien nog erg pril en is er nog veel onduidelijkheid over de praktische kant van de zaak. Op korte termijn hebben we wel onze bestaande crisis- en doorgangswoningen, terwijl we via Zorg Tielt ook acht serviceflats van Residentie Ampe in de mix gooien.”