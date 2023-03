44 nieuwe laadpunten voor elektrische wagens in aanvraag in Tielt

Het Departement Mobiliteit en Openbare werken (MOW) staat in voor de uitrol van het plaatsen van laadpalen. Het departement buigt zich nu over 44 mogelijke nieuwe locaties in Tielt, die voorgesteld werden door het stadsbestuur (zie onder). De start van de uitrol is voorzien in 2023, al zal de precieze timing afhangen van Total Energies, die de opdracht tot plaatsing heeft binnen gehaald.