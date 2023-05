31ste Pinksterbal KLJ Kanegem: “Hopen kaap van 3.000 man te halen”

Landbouwex­po en veeprijs­kamp Landelijke Gilde straks aan twintigste editie toe

Op zondag 4 juni is de jaarlijkse Landbouwexpo en Veeprijskamp van de Landelijke Gilde aan de twintigste editie toe. Plaats van afspraak is opnieuw het terrein van NV Nemegheer in de Wakkensesteenweg, aan de voet van de Poelberg. Nieuw is dat de populaire tractorpulling bij deze jubileumeditie al in de voormiddag start.