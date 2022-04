26ste Memorial Firmin & Paula Warnez/GP Johan Rosseel van Over de Statie

Het gaat om een wielerwedstrijd voor juniores. Ze krijgen een afstand van 85 kilometer voor de kiezen, verspreid over dertien ronden van 6,45 kilometer. Start en aankomst liggen ter hoogte van tuincentrum Aveve en het parcours loopt via de Bedevaartstraat, Seyntexlaan, Wakkensesteenweg, Mankemerriestraat, Dentergemstraat, ventweg Zuiderring, Wakkensesteenweg en Gruuthusestraat naar de Bedevaartstraat. Het startschot wordt gegeven om 15 uur, de aankomst is rond 17.15 uur. Inschrijven kan in café Belle Epoque in de Stationsberm 2. Er valt 200 euro te winnen, met een premie van 10 euro per ronde.