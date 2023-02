2022 recordjaar voor Tieltse Blue Bikes

Krijgt Ingelmun­ster een McDonalds?

In Izegem krijgt McDonalds voorlopig een negatief advies voor de komst van een nieuwe vestiging, maar in buurgemeente Ingelmunster lijkt de fastfoodketen meer geluk te hebben. Daar is alvast een bouwaanvraag ingediend voor een nieuwe vestiging bij de Ringlaan. Lees hieronder de concrete plannen in Ingelmunster en waarom Izegem de boot afhoudt.