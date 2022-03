2.000 borden met slogan ‘Stop De Waanzin’ in Vlaanderen: “Stikstofakkoord neemt de toekomst van jonge landbouwers af”

Met deze campagne zullen de komende weken een tweeduizendtal borden, in alle Vlaamse provincies, in het landschap geplaatst worden. Het initiatief in West-Vlaanderen past in een brede, gezamenlijk campagne van Boerenbond, Groene Kring en Ferm voor Agravrouwen. “We beseffen ook dat de landbouw zijn verantwoordelijkheid moet opnemen voor het milieu”, aldus provinciaal secretaris Hans Mommerency. “Maar op deze manier kijken we aan tegen een regelrecht drama. Het menselijk leed wordt enorm als deze conceptnota goedgekeurd wordt. We hebben berekend dat er in West-Vlaanderen alleen al 6.600 jobs op het spel staan in onze sector. Men heeft niet nagedacht over de gevolgen van dit akkoord en we hopen dat ze in Brussel alsnog het licht zien.”