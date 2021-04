19-jarige uit Tielt bekent willekeurige moord op Leander (32): “Wou eens weten hoe het voelde om iemand neer te steken”

Izegem LEKKER LOKAAL: Italiaanse klasse bij La Vità è Bella

23 april Ook in deze tijden kan het leven nog mooi zijn. Zeker als we voor een takeaway-gerecht bij La Vità è Bella in Izegem mogen aankloppen. De rasechte Siciliaan Davide staat er in de potten te roeren en krijgt in de zaak hulp van zijn vrouw Ramona. Tien op tien voor authenticiteit, maar wij wilden wel eens weten of die ook doorsijpelt in enkele van de Italiaanse klassiekers die ze op hun menukaart zetten. Ontdek hier meer restaurantrecensies uit uw buurt.