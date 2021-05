19-jarige moordenaar van Leander (32) staat open voor contact met nabestaanden: “Eenmaal de rust is teruggekeerd en zij daarvoor openstaan”

TieltDe 19-jarige man die op 6 maart Leander Quintyn (32) doodstak op straat in Tielt is vragende partij voor contact met de nabestaanden. Dat vertelde zijn advocaat na afloop van de raadkamer in Brugge, die de aanhouding van Jarod D. vrijdagmorgen opnieuw met een maand verlengde. Zijn motief voor de moord blijft onduidelijk. “Hij zegt zelf dat er iets geknakt is in z'n hoofd.”

De 19-jarige Jarod D. kwam Leander die bewuste 6 maart kort voor middernacht toevallig tegen op straat. De dertiger was een vriend gaan helpen met werken in de tuin en was op weg naar huis. Hoewel hij en z'n latere moordenaar in elkaars buurt wonen, kenden ze elkaar niet. Zonder enige aanleiding - zo zegt ook D. zelf - werd Leander in koelen bloede op straat omgebracht met verschillende messteken.

“Iets geknakt”

Het ontbreken van een link tussen dader en slachtoffer zorgde ervoor dat de speurders aanvankelijk voor een raadsel stonden. Vorige maand kwam er toch een doorbraak en kon Jarod D. worden aangehouden. Hij bekende Leander te hebben doodgestoken, maar over z'n motief blijft tot op vandaag veel onduidelijkheid bestaan. D. zou zelf niet weten wat hem precies bezielde. “Hij stelt enkel dat er iets geknakt is in z'n hoofd", zegt z’n advocaat Randall Huysentruyt. “Er is een psychiater aangesteld, maar die moet nog op bezoek gaan bij m’n cliënt. Pas daarna kunnen we meer uitspraken doen over z'n motief. Zeker is dat er geen enkele aanleiding was voor de feiten.”

Brief of gesprek

Jarod D. heeft het volgens z'n raadsman niet makkelijk in de gevangenis. “Hij heeft nog een blanco strafblad en kwam nooit eerder in aanraking met het gerecht. Zijn detentie heeft dus een enorme impact. Mijn cliënt beseft wat hij gedaan heeft en staat open voor contact met de nabestaanden, tenminste als zij daartoe bereid zijn. Dat kan in de vorm van een gesprek of brief zijn. Momenteel hebben we echter nog geen stappen gezet in die richting. Het is nog vroeg en we willen niets forceren. We willen eerst de rust laten terugkeren in dit dossier.” De raadkamer verlengde de aanhouding van Jarod D. vrijdagmorgen opnieuw met een maand. De verdediging gaat niet in beroep tegen die beslissing.