19-jarige moordenaar ontkent dat hij Leander vermoordde om te weten hoe het voelt

TieltDe 19-jarige jongeman die maandagavond gearresteerd werd op verdenking van de moord op Leander ‘Leo’ Quintyn (32) in Tielt, blijft een maand langer in de cel. Volgens zijn advocaat Randall Huysentruyt legde de tiener volledige bekentenissen af. “Hij wil zijn uitdrukkelijke spijt betuigen tegenover de familie van het slachtoffer."

Wat bezielde Jarod D. die bewuste 6 maart? Volgens zijn raadsman heeft de tiener donderdag uitgebreide bekentenissen afgelegd over zijn motief. “Over de inhoud ga ik niet communiceren”, zegt meester Randall Huysentruyt. “Wel ontken ik formeel dat mijn cliënt verklaard heeft dat hij wou weten hoe het voelt om iemand te doden. Al zeker niet in die bewoording. Dat betwisten we met klem.” Wel staat vast dat Jarod en slachtoffer Leander Quintyn elkaar niet kenden. Het lijkt dus wel degelijk zo dat het 32-jarige slachtoffer op het verkeerde moment op de verklaarde plaats was. Al wil de raadsman van Jarod D. niet dieper ingaan op de ‘trigger’ die zijn cliënt deed overgaan tot de moord.

Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats

De 32-jarige Leander Quintyn stapte die bewuste avond op 6 maart naar huis door het centrum van Tielt nadat hij een vriend had geholpen met werken in de tuin. Het was bijna middernacht en Leander wou voor de avondklok thuis zijn. Op datzelfde moment trok ook Jarod D. de baan op, hij had echter andere plannen. Jarod had een mes op zak en zou de eerste persoon die hij tegenkomt aanvallen. Leander was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. In het centrum van Tielt kruiste hij Jarod, die hem meerdere keren neerstak met het mes en daarna wegvluchtte. Leander probeerde nog naar huis te strompelen, maar zakte uiteindelijk vlak aan zijn woning in elkaar, waar hij het leven liet.

Excuses

De raadkamer in Brugge besliste vrijdagochtend om de 19-jarige gamer aan te houden op verdenking van moord. Hij blijft zo een maand langer in de cel. Volgens de moeder van Jarod was haar zoon depressief, maar ook daar wil de advocaat van de verdachte geen uitspraken over doen. “Hij heeft gedetailleerde verklaringen afgelegd aan de speurders. Over zijn gemoedstoestand voor de moord ga ik niet communiceren. Mijn cliënt wil wel zijn uitdrukkelijke spijt betuigen tegenover de familie van het slachtoffer", geeft meester Randall Huysentruyt nog mee. “Momenteel is hij mentaal een wrak. Hij is een introvert, stil persoon die geen agressief voorkomen heeft.”