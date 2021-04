19-jarige gamer bekent willekeurige moord: “Wou eens weten hoe het voelde om iemand neer te steken”

De 19-jarige gamer Jarod D. uit Tielt trok op zaterdagavond 6 maart met een mes de straat op in het centrum van Tielt. De eerste persoon die hij tegenkwam, was de 32-jarige Leander Quintyn die met verschillende messteken werd gedood. Leander probeerde nog naar huis te strompelen maar zeeg uiteindelijk neer en overleed aan zijn verwondingen. De gamer zou kort na de feiten zijn broer opgebeld hebben om hem te vertellen wat hij gedaan had, een videospelletje, maar dan in het echt. Zijn broer geloofde het niet en sprak er ook met niemand over. Tot hij erover sprak met een virtuele vriend, die op zijn beurt wel de politie verwittigde.