Zes uilskuikens geboren

Aangepaste verkeersre­ge­ling door Gelro(n)de Jogging op 11 juni

Komende zondag, 11 juni, vindt de Gelro(n)de Jogging plaats in Gelrode. Het evenement is een organisatie van Sportiva Gelrode in samenwerking met de stad Aarschot. Tijdens de jogging geldt een aangepaste verkeersregeling in de Pastoor Dergentstraat.