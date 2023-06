Yoni Deboes (29) start eigen personal trainingzaak in tuin van zijn grootouders: “Ik at jaar lang 25 stukken fruit per dag om te laten zien dat het géén kwaad kan”

Honderd wildreflec­to­ren moeten reeën beschermen tegen autover­keer

In samenwerking met Natuurpunt Tremelo zijn er in de gemeente de voorbije weken een honderdtal wildreflectoren geplaatst door de technische dienst. “Zo werden er reflectoren geplaatst in de Geetsvondelstraat tussen de gemeentelijke loods en de grens van Rotselaar, in de Schrieksebaan tussen de Nieuwstraat en de Paalstraat en ook in de Grootlostraat tussen de Zandstraat en de Van Arckellaan”, verduidelijkt schepen Kris Torfs (Groen).