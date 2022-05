Weg versperd door zwaar ongeval op E314 richting Leuven in Tielt-Winge

Tienen Buiten­school­se kinderop­vang geniet van buiten­speel­dag op Steentjes­plein

De verschillende buitenschoolse kinderopvang van alle Tiense scholen trokken naar het Steentjesplein. Daar staan het hele jaar door wel enkele speeltoestellen én er is een enorm grasveld. Keuze voldoende, jong en oud kon naar hartenlust hun hart ophalen. Gewoon een potje voetbal of in de touwen hangen van één van de klimtoestellen. Het kon allemaal.

20 april