WEER. Vanochtend kans op helder weer in Tielt-Winge

Service­flats officieel in gebruik genomen

De 28 serviceflats in Glabbeek werden eindelijk officieel in gebruik genomen. Burgemeester Peter Reekmans en CEO Marc Driesen van Paloma Vlaanderen mochten het lintje doorknippen in aanwezigheid van mandatarissen van de gemeente. Het complex bestaat uit 20 assistentiewoningen met 1 slaapkamer en 8 met twee slaapkamers.