WEER. Kans op helder weer in Tielt-Winge vanochtend

Gele doos ook in Tiel-Win­ge

In samenwerking met Eerstelijnszone Demerland start ook gemeente Tielt-Winge met de gele doos. Wat is de gele doos? In de gele doos bewaar je belangrijke medische gegevens zoals je medicatieschema. Je bewaart de doos in je koelkast. Dat is een makkelijke vindplaats voor de hulpdiensten. Bij de gele doos horen ook stickers die je aan de binnenkant van je voor- of achterdeur kan kleven. Zo weten hulpverleners dat ze in de koelkast een gele doos kunnen vinden.