WEER. Kans op bewolkt weer in Tielt-Winge vanochtend

De 9 favoriete plekjes in Aarschot van Lien van Blind Getrouwd (31): “Voor een aperitief­je op een warme zomerdag trek ik altijd naar dezelfde, zalige plek”

Lien Opdebeeck (31) ken je wellicht van het vorige seizoen van Blind Getrouwd. Maar wist je ook dat ze afkomstig is van Aarschot én dat ze er een jonge onderneemster is? Als uitbaatster van koffie- en theezaak La-P aan de Grote Markt, kent Lien het belang van lokaal shoppen als geen ander. “Het vestje dat ik nu draag, heb ik gekocht in Aarschot. Hier zijn zo’n toffe, gezellige plekjes, of je nu wil winkelen, eten of wandelen.”