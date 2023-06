WEER. In Tielt-Winge kans op lichte regen en bewolking vanochtend

DJ Lobel ft Daddy Prosecco komen met nieuw project: “Het is zot dat we dit meteen op de Fundays én Dranouter kunnen doen”

DJ Tom De Lobel en MC Rick Terlyn staan dit jaar opnieuw samen op de Fundays in Aarschot als ‘DjLobel ft Daddy Prosecco’. Daarnaast zal het duo ook te zien zijn op festival Dranouter én ze hebben dit jaar iets speciaals in petto. “We waren op zoek naar iets nieuw en origineel. Dat brengt ons bij het nieuw concept. We worden voorafgegaan door Kobe Ilsen en Viktor Verhulst. We zullen dus ons best moeten doen”, lachen de heren.