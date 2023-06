WEER. Heldere ochtend in Tielt-Winge

Aangepaste verkeerssi­tu­a­tie vanaf 5 juni door riolerings­pro­ject Netelzeep

Vanaf 5 juni (weersafhankelijk) start een nieuwe fase 1.4 in het rioleringsproject Netelzeep. De aannemer start dan met riolerings- en wegenwerken in de Meenselstraat (Meenselstraat 2b tot grens Tielt-Winge). Om alles vlot en veilig te laten verlopen wordt de verkeerssituatie aangepast. De werken eindigen in de loop van december.