Vernieuwen asfaltverharding op- en afrit Tielt-Winge vanaf 3 juni

Tienen Busmaat­schap­pij stuurt om 22.30 uur mailtje dat ze geen chauffeurs hebben voor schoolreis de volgende ochtend, maar dat is buiten de directeur en zijn vrienden gerekend

Voor bijna 200 leerlingen van de basisschool De Suikerspin in Grimde (Tienen), dreigde de schoolreis in het water te vallen. Zowat 100 kleuters zouden hun hartje uitleven in de Tarzan & Jane speeltuin en nog eens ruim 80 leerlingen van het eerste en tweede leerjaar zouden naar het safaripark Monde Sauvage trekken. En toen, om 22.30 uur, uren voor het vertrek, kwam het mailtje van de busmaatschappij.

24 mei