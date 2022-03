VBS Houwaart organiseert boekenbeurs in zaal Sint-Denijs op 12 maart

Voor kinder- en jeugdboeken moet je dit weekend dus in Houwaart zijn. Naast de boekenbeurs is er ook nog een toonmoment van de verschillende klassen van de lagere school. Zij gingen de afgelopen weken al creatief aan de slag met een aantal boeken die tijdens de jeugdboekenmaand in de kijker staan. Het resultaat daarvan ontdek je op de beurs. Iedereen is van harte welkom om rond te snuisteren tussen de boeken op zaterdag 12 maart. De boekenbeurs gaat door tussen 13 en 18 uur in zaal Sint-Denijs in Houwaart.