Tijdelijke regeling tegen parkeeroverlast in de Heuvelstraat

Tielt-WingeNa een succesvolle bemiddeling door burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) tussen de gemeentelijke administratie, de lokale politie, enkele buurtbewoners en de horeca-uitbating op het kruispunt van de Heuvel- en de Voortstraat over de parkeeroverlast ter plaatse is schepen van openbare werken Gunther Clinckx (Open Vld) in de gelegenheid om een tijdelijke oplossing te presenteren.

“De omleiding door de openbare werken in de volledige Blerebergstraat loopt via de Heuvelstraat”, gaat de liberale burgemeester van start. “Daardoor is er daar extra verkeer. Door het succes van de horecazaak op het kruispunt van de Voort- en de Heuvelstraat is het straatparkeren daar ‘s avonds sterk toegenomen. De combinatie van de beide fenomenen is moeilijk en zorgt voor gevaarlijke toestanden. De oplossing die voorlag, namelijk het straatparkeren er te verbieden zou dan weer onaangepaste snelheden in de hand werken. Vandaar dat er op het college van burgemeester en schepenen werd afgesproken dat ik ter plaatse zou bemiddelen.”.

“En dat is een succes geworden”, sluit Gunther aan. “De uitbater van de horecazaak hield slapeloze nachten over aan het probleem en ook de buurtbewoners waren sterk vragende partij voor een tijdelijke oplossing voor het even tijdelijke probleem. Daarom gaan we nu met een proefopstelling werken waarbij er zowel in de Voortstraat als in de Heuvelstraat straatparkeren mogelijk blijft, maar beperkt. Zo het probleem daarmee niet zou opgelost zijn, kunnen we snel bijsturen.”.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op dinsdag 6 december 2022 een tijdelijk politiereglement in die zin goed. Opgelet: de politie houdt in de eerste fase een extra oogje in het zeil!

