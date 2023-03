Tielt-Winge zet voorzichtig in op laadpalen

In de gemeente staan intussen al vijf publieke laadpalen. Eén aan de Groenweg en vier aan het Gouden kruispunt. Ook Tielt-Winge heeft plannen om dit jaar nog extra publieke laadpalen te plaatsen.; al is het nog maar de vraag van hoeveel. “Dit ligt momenteel nog niet vast, maar er zal wel bekeken worden om op de (semi)publieke parkings van minimale omvang oplaad-entiteiten te voorzien”, zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). “Actueel is er één aanvraag voor twee laadpunten.”

Uiteraard kan je als particulier een laadpaal plaatsen, al moet je wel rekening houden met een aantal zaken. “Opladen via een private laadpaal is enkel mogelijk indien je je auto ook op eigen terrein kan parkeren. Het is niet toegestaan een laadkabel over het voetpad/fietspad te leggen of te spannen. Dat verhindert een vlotte doorgang van het openbaar domein. Ook het gebruik van kabelgoten of zwevende laadarmen is verboden. Het is ook niet toegelaten om een kabelgoot in het voetpad te voorzien.”