Tielt-Winge investeert in 2023

Nul bankautomaten om cash geld af te halen in eigen gemeente voor ongeveer 10.000 inwoners. Dat is het harde verdict voor Holsbeek wanneer de allerlaatste bankautomaat volgende week verdwijnt. Het gemeentebestuur strijdt al jaren tegen de leegloop van fysieke dienstverlening en roept haar inwoners nu op om zelf te protesteren tegen de banken. “Dit is onaanvaardbaar”, vertelt burgemeester Hans Eyssen.

6 januari