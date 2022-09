Tielt-Winge huldigt haar sportkampioenen op 21 oktober

Door het virus was de huldiging van kampioenen in Tielt-Winge geen jaarlijks evenement meer. De gemeente probeert nu alle kampioenen te verzamelen van 2022, 2021 én 2020, want corona of niet: iedereen verdient het om in de spotlights te staan. Op 21 oktober worden alle kampioenen gehuldigd. Aansluitend volgt er een receptie.