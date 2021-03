Studente Aurelie (23) verandert haar voornaam omdat ze stottert: “Ik kon mijn eigen naam niet uitspreken”

Tielt-Winge Huisprij­zen in het Hageland zijn de afgelopen vijf jaar fenomenaal gestegen: “Vooral in kleinere, landelijke gemeenten betaal je beduidend meer”

16 maart Slecht nieuws voor wie een huis wil kopen in het Hageland want de prijzen stegen er de voorbije jaren fenomenaal. Vooral in de kleinere landelijke gemeenten betaal je beduidend meer dan pakweg vijf jaar geleden. Tussen 2016 en 2019 steeg de gemiddelde verkooprijs in Tielt-Winge zelfs met 45,9%. Dat blijkt uit cijfers van de notarisfederatie en ook immo-makelaar Laurenz Mammolito (34), bekend van het tv-programma ‘Huizenjagers’ en makelaar bij Century 21 Immo K, ziet eenzelfde trend.