Stroomonderbreking woensdag 16 november heeft impact op dienstverlening

Glabbeek In 2023 heeft Glabbeek 23 publieke laadpalen voor elektri­sche voertuigen

Glabbeek was in 2018 de eerste Vlaamse landelijke gemeente met Mobipunten, en voerde als eerste kleine gemeente in de regio autodelen in. “Ook op vlak van publieke laadpalen voor elektrische voertuigen waren we bij de eerste gemeenten in Vlaanderen.”

6 november