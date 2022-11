Stroomonderbreking van woensdag 16 november heeft impact op dienstverlening

Bekkevoort Erotisch masseuse Alexandra (46) brengt eerste boek uit, en dat doet ze met een doel: “Werken in deze branche kan ook zónder drank, drugs en prostitu­tie”

Alexandra Moreels (46) werkt al meer dan 10 jaar in de erotische sector en geeft ‘massages met hoogtepunt’ in Bekkevoort. Onlangs bracht ze haar eerste boek uit: ‘Ondraaglijk lichte zeden’, haar levensverhaal. Een moeilijke jeugd en een moeder in de sector geven haar de kracht om te tonen hoe het wél goed kan in haar branche, waarin je mentaal sterk moet staan. “Een man wou niet bijbetalen, omdat ‘het’ niet gelukt was. Alsof je niet voor een brood moet betalen als je het niet opeet.”

