451ste editie van de processie van de Heinkens­berg brengt generaties bij elkaar

Op dinsdag 15 augustus trok de 451ste editie van de processie van de Heinkensberg onder een stralende zon door de straten van deelgemeente Wever. “Deze processie is een echte traditie in ons dorp. Ze brengt al jaren heel wat volk op de been, van jong tot oud.”