Sammy Mahdi bezoekt gastgezin met Oekraïners in Tielt-Winge: “De kinderen communiceren met gebarentaal of vertalingen via gsm”

De mama en de dochter zijn afkomstig uit Novy Rozdil - vlak bij Lviv - in Oekraïne en vluchtten op 25 februari weg. Ze kwamen op 9 maart in België via Slovenië en konden niet veel later rekenen op de hulp van dit Tielt-Wings gezin dat hen met veel warmte en hulp omarmt.

“Voor ons was het vanzelfsprekend om iemand in ons gezin op te nemen. Heel ons gezin is lokaal actief in allerlei verenigingen en we willen onze kinderen graag meegeven dat solidariteit belangrijk is. Dat mensen helpen ook kan in je eigen omgeving”, zegt Maarten.

“Ik vind dit heel straf om te zien, al verbaasd het me niet”, reageert Staatssecretaris Sammy Mahdi. “Vlamingen willen helpen. Vlamingen zijn solidair, hebben een groot hart en willen alles doen om mensen te kunnen helpen die op dat moment vluchten, zoals op dit moment deze zwangere vrouw met een dochtertje die rust en veiligheid nodig heeft. En dat gelukkig hier ook bij ons kan vinden”, gaat hij verder.

Volledig scherm Sammy Mahdi op bezoek bij gastgezin uit Tielt-Winge met Iryna Kravets en Maarten Cannaerts. © PGA

Volledig scherm Sammy Mahdi met Solemia. © PGA

Volledig scherm Sammy Mahdi en Iryna Kravets. © PGA

De staatssecretaris is onder de indruk van het gesprek met Iryna. “Als je vraagt ‘wat ga je binnen een aantal weken of een aantal maanden doen?’, dan is de reactie altijd: ‘terugkeren, en liefst zo snel mogelijk’. Het eerste waar ze aan denkt is zo snel mogelijk terug bij haar familie zijn. Je voelt ook een broze kwetsbare dame, waarvan de hele familie nog in Lviv zit, een stad waar op dit moment de bommen vallen. Dus dit doet zeker wel wat met een mens.”

De vrouw heeft aangegeven in België te bevallen - gepland voor september - en daarna onmiddellijk terug te keren. “Ik kan alleen maar hopen dat het conflict snel stopt en dat ze zo snel mogelijk terug herenigd is met haar familie”, zegt Mahdi.

Warm nest

Maar ook het gezin van Maarten Cannaerts heeft indruk gemaakt. “Het is een ongelofelijk warm gezin dat meteen deel wil uitmaken van de oplossing. Ook de manier waarop de kinderen met elkaar communiceren is fantastisch.” De jongste kinderen van het gezin hebben ongeveer dezelfde leeftijd als Solemia. “Ze gebruiken gebarentaal of hun gsm om dingen te vertalen. Mooi om te zien dat ze meteen worden opgenomen in een warm nest van mensen die willen helpen en vooral geborgenheid willen geven”, aldus de staatssecretaris.

Volledig scherm De hond kwam geen aandacht te kort. © PGA

Oekraïners die nood hebben aan crisishuisvesting worden door Fedasil naar steden en gemeenten gedispatcht. Door de oproep #plekvrij van Staatssecretaris Sammy Mahdi aan lokale besturen en burgers werd heel snel een grote buffer van crisisplaatsen in steden en gemeenten aangelegd. Momenteel telt deze buffer al 40.000 plaatsen. In Tielt-Winge zijn er vandaag al 53 plaatsen beschikbaar. “De gemeente heeft meteen opgeroepen om je #plekvrij ter beschikking te stellen via de website. Ook de oproep naar buddy’s was voor ons een evidentie. We zijn zeer verheugd om te zien hoeveel solidariteit hier lokaal aanwezig is”, vertelt schepen van sociale zaken Gert Van denstorme. “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel inwoners van Tielt-Winge spontaan gesolliciteerd hebben om vluchtelingen op te vangen. We mogen trots zijn.

“Regel geen opvang via Facebook”

De voorbije weken hebben heel wat burgers en organisaties zich via Facebookgroepen georganiseerd om mensen op te vangen. Die solidariteit van burgers om mensen op te vangen is enorm en heel waardevol. Mahdi roept burgers echter op om opvang enkel via de officiële kanalen aan te bieden. Gezinnen die vandaag al iemand opvangen via andere kanalen, melden dit beter ook snel bij hun gemeente. Zo krijgen lokale besturen zicht op wie er allemaal in hun gemeente verblijft en kan controle mogelijk gemaakt worden.

Volledig scherm Mama en dochter uit Oekraïne. © PGA

Diezelfde voorzichtigheid geldt ook voor Oekraïners zelf die crisishuisvesting gevonden hebben zonder hulp van de overheid. Meer dan 70% van de Oekraïners die zich registeren voor tijdelijke bescherming, geeft terecht te kunnen bij familie, vrienden of kennissen. Of ze vonden crisishuisvesting bij mensen in België via onder meer sociale media. Maar wie ergens terechtkwam via spontane matching moet daar ook weg kunnen als dat niet meer goed aanvoelt.

“We merken dat mensen nog steeds heel vaak via Facebook zelf opvang regelen. Zonder controle, wat het mensen met slechte bedoelingen wel heel makkelijk maakt. Daarom informeren we Oekraïners en geven we steeds een telefoonnummer mee, ook al zeggen ze geen opvangnood te hebben. En wil je gastvrij zijn, doe dat dan alstublieft niet via Facebook maar via de kanalen van de overheid”, aldus Mahdi.