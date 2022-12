Riolering Creftelbosstraat wordt ontdubbeld

“Aansluitend op het project ‘Verbindingsriolering Netelzeep’ dat in uitvoering is in onder meer een gedeelte van de Wersbeekstraat in de deelgemeente Meensel-Kiezegem zal de riolering ook ontdubbeld worden in een resem van kleine straten die daarop aansluiten; concreet gaat het in Tielt-Winge om de Creftelbosstraat”, zo bevestigt de liberale schepen. “Het lokaal bestuur neemt zich voor om volgens de regels van de kunst een rooilijnplan te laten opstellen en legt in de gemeenteraad van deze maand de daartoe benodigde beslissingen in ontwerp voor. De kans dat er nog deze legislatuur met die werken wordt gestart is erg klein.”.