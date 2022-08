Renaat, die met De Kreuners op Suikerrock laatste wens in vervulling zag gaan, week later overleden: “Emotioneel om te zien hoe hij zo genoot.”

Leuven INTERVIEW. Kris Peeters, de man die vakantie in Leuven feestelijk maakt: “Niks mooiers dan naar een geweldig optreden kijken, met een Stella in de hand”

Het is druk in Leuven. Onder de paraplu van Het Groot Verlof is er in de zomermaanden zelden ruimte voor verveling, met evenementen als Beleuvenissen, Hapje-Tapje of Leive Vloms. Het gezicht achter al dat feestgedruis is Kris Peeters (51). Zelf vertrekt hij pas later in augustus op vakantie wegens te onmisbaar voor de stad. Maar voor een gesprek maakt de man met de baard graag even tijd. “Zet mij twee dagen op een strand en ik word zot.”

24 juli