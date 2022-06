Recyclagepark Messelbroek moeilijk bereikbaar

Glabbeek Politie onderzoekt spoor naar daders brandstich­ting : “Wie het ook zijn, de gemeente stelt zich burgerlij­ke partij”

De brandweer heeft afgelopen vrijdagavond meerdere brandhaarden in het Fit-O-Meterbos langs de Keibergstraat in Glabbeek moeten blussen. Een jogger merkte die avond rond 19 uur een brandgeur in het sportbos van de gemeente Glabbeek en verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. De brandweer diende bij aankomst meerdere brandhaarden in de bos te blussen. Zo werd er een vuilnisbak in brand gestoken en een soort kampvuur gemaakt. Overduidelijk opzettelijke brandstichting want er werden brandversnellers aangetroffen. Intussen is de politie een spoor van mogelijke daders aan het onderzoeken.

