Politiek secretaris Gaby Coekaerts onverwacht overleden

Tielt-Winge EcoWerf betrapt 17 sluikstor­ters

In het kader van het glasbolproject dat EcoWerf in samenwerking met acht lokale besturen en Mooimakers uitvoert om het sluikstorten aan bepaalde glasbolsites aan te pakken werd er in oktober 2022 een extra oogje in het zeil gehouden aan de glasbollen die staan op de hoek van de Leuvensesteenweg en de Oude Tiensebaan. Er werden daardoor 17 sluikstorters betrapt, waarvan er tien effectief konden geïdentificeerd worden.

16 november