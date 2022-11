Oefening Special Forces Group aan Vlooybergtoren

Glabbeek Nieuwjaars­drink voor alle inwoners op zondag 8 januari

Door de coronacrisis konden er twee edities jammer genoeg niet doorgaan, maar in 2023 zetten ze in Glabbeek de traditie van de nieuwjaarsdrink verder. “We organiseren het jaarlijks ook steeds telkens in een andere deelgemeente”, zegt schepen Hans Hendrickx (Dorpspartij). “De Nieuwjaarsdrink gaat door op zondag 8 januari 2023 om 11 uur op het dorpsplein langs de Schoolstraat in Bunsbeek. In onze houten kerststalletjes op het plein voorzien we gezellige drank– en eetstandjes met jenever, glühwein, cava, warme chocolademelk, versnaperingen, … en muzikale omkadering. We deden intussen al heel wat besparingen als gemeente door de huidige crisis, maar een betaalbaar evenement zoals dit schrappen we bewust niet omdat we mensen willen blijven samenbrengen in ons dorp.”

