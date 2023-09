Na plofkraak is er terug een geldautomaat op gouden kruispunt : “Best je eigen kaart en rekening gebruiken om aan geld te raken”

Voorlees­boek ‘Nessie het verborgen waterwezen’ meteen uitver­kocht : “Sage van monster blijft tot verbeel­ding spreken”

Schrijfster van kinder- en jeugdboeken Ilse De Keyze (43) uit Tielt-Winge en illustrator Dana Martens zijn nochtans niet aan hun proefstuk toe. Voor Ilse is het zelfs haar elfde boek. Maar dat het boek al meteen in hetzelfde weekend van de voorstelling al is uitverkocht, hadden de dames nog niet meegemaakt. Het is een zalig voorleesboek met prachtige aquarellen ter illustratie over een verborgen waterwezen....Nessie. “Als kind raakte ik gefascineerd door Loch Ness, dat net de zoekactie samenviel met de lancering van het boek was puur toeval, maar wel ultieme promotie.”