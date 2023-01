Na aanhoudende problemen met water in Hageland: “Alle lekken zijn gedicht en ook bruin water zal niet meer uit kranen lopen”

Menig inwoner van Tielt-Winge schrok zich dinsdag een hoedje. Uit de kraan kwam ditmaal wel voldoende water, maar dan wel in een modderkleurtje. Maxim Willems van de horecazaak het Gouden Punt aan winkelcentrum het Gouden Kruispunt, deed die dag helaas geen gouden zaak. “Om acht uur kreeg ik al telefoon van een personeelslid: het water was bruin. De eerste soldendag is traditiegetrouw een échte topdag en nét dan is er een probleem met het water. Volgens iemand van De Watergroep moesten we éérst het ‘leegloopkraantje’ testen, maar de kranen liepen al meer dan een uur en het water bleef bruin. Daar lag het probleem niet. Heel wat klanten lieten vervolgens weten dat ook zij thuis te kampen hadden met bruin water. Waarna ik besloot om contact op te nemen met de burgemeester”, zucht Maxim.

Flopdag

De Watergroep was op de hoogte van het probleem en werkte er aan. “In het begin hebben we ons nog kunnen behelpen met ‘flessenwater’. Koffie kan je hiermee maken, maar toen rond de middag de situatie nog steeds niet was opgelost, begon het er bekaaid uit te zien. Je kan immers geen hele keuken (eten maken, afwas,... ) laten draaien op water uit flessen. Dat is niet haalbaar. Daardoor hebben we onze zaak noodgedwongen moeten sluiten. Rond 16 uur was er uiteindelijk wel weer helder water, maar dan moesten we nog alles spoelen. Ook de boilers waren namelijk gevuld geraakt met het vuile water. Vooraleer alles effectief volledig netjes was, was het sluitingsuur al aangebroken. Opnieuw een tegenslag voor ons dus: eerst de coronacrisis, daarna de energiecrisis en nu de topdag van het jaar gemist”, zucht Maxim.

Omschakeling net

Bij De Watergroep erkent men het probleem, maar hoopt men dat alle obstakels nu definitief van de baan zijn. “Door de vrieskoude waren er in het Hageland op verschillende plekken lekken opgedoken. Net tijdens de kerstvakantie”, zegt woordvoerster van De Watergroep Kathleen De Schepper. “Het opsporen van de lekken gebeurt enerzijds softwarematig en anderzijds door mensen op het terrein. We hebben er alles aan gedaan om zoveel mogelijk techniekers op het terrein te krijgen. We hebben mensen gevraagd om terug te keren uit verlof en personeel uit andere regio’s werd hier ingezet. Dag na dag is er vooruitgang geboekt. Lekken werden gedicht en de bevoorrading van de watertorens nam toe. Helaas hebben we nog een omschakeling van het net in Nieuwrode moeten uitvoeren, de stroomrichting van het water werd omgedraaid. Met als gevolg dat de ijzersediment die in zo een leiding komt te zitten, plots door de verandering van stroming is losgekomen waardoor mensen dus bruin kraantjeswater hadden. Dat probleem is nu gelukkig van de baan. De voorraden zijn weer aangevuld en in totaal werden veertig lekken gedicht. We hopen dat hiermee de problemen definitief van de baan zijn.”

