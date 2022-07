N-VA betreurt beslissing van meerderheid om niet in te gaan op vraag voor bebossing van stortplaatsen

Onderzoek en informatie verschaffen

“Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2024 liefst 4.000 hectare nieuw bos aan te planten. Daarvoor zijn voldoende gronden nodig, welke vaak moeilijk te vinden zijn” reageert Tom Werner van N-VA Tielt-Winge. “Stortplaatsen zijn complexe systemen en bebossing zal daarom niet op elke stortplaats even vlot verlopen. Daarom liet de OVAM een stroomschema opstellen dat, minimum op basis van informatie verzameld tijdens een oriënterend bodemonderzoek (OBO), een indicatie geeft van de haalbaarheid van bebossing op de stortplaats. Door het stroomschema te doorlopen, wordt er aangegeven of bebossing mogelijk is en onder welke voorwaarden. Vervolgens worden er ook gebruiksadviezen geformuleerd indien bebossing mogelijk is, die de initiatiefnemer best toepast tijdens de bebossing of het bosbeheer (bv. Het voorzien van hangende wandelpaden en beschermingsmaatregelen tijdens het aanplanten). Tenslotte wordt ook andere informatie meegedeeld die van belang kan zijn bij bebossing. Zo voorziet de OVAM de initiatiefnemer van de bebossing met zoveel mogelijk informatie om een duurzaam bos te creëren en beheren op de site.”

Financieel plaatje

“Voor de stortplaatsen in eigendom van de gemeente die nog niet onderzocht zijn in kader van het Bodemdecreet, zal de OVAM het oriënterend bodemonderzoek financieren (en indien nodig ook het beschrijvend bodemonderzoek) wanneer de gemeente het engagement aangaat om de stortplaats daadwerkelijk te bebossen indien het mogelijk is. Dit is een zeer voordelig aanbod naar de lokale besturen aangezien het bodemonderzoek van de vervuilde site sowieso uitgevoerd moet worden voor het einde van 2023. Via dit project neemt de Vlaamse overheid de kosten van het OBO op zich. In Tielt-Winge hebben we twee voormalige stortplaatsen (In Kiezegem en in Tielt) die er mogelijk in aanmerking voor komen.