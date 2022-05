Mentalist Piet Kusters treedt op in GC De Maere

Tielt-winge BELOOFD IS BELOOFD. Gebruikt Tielt-Win­ge haar gebouwen nu multifunc­ti­o­neel? Zuivert men meer afvalwater? Komt er horeca-activiteit aan de Vlooyberg­to­ren?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Tielt-Winge, een stad die koortsachtig zoekt naar een uitbater voor Huize Hageland en haalt men de vooropgestelde zuiveringsgraad van het afvalwater tegen 2025 ?

27 april